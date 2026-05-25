‘मकसद चालान नहीं, सुरक्षा’… ट्रैफिक पर पुलिस की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक! अब ई-चालान और QRT से सड़कों पर सख्ती

Chhattisgarh Traffic police Action: छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सडक़ सुरक्षा और नए अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात विवेक शुक्ला ने बताया कि शहर में रोजाना 75 हजार से 1 लाख तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन पुलिस का मकसद केवल चालान काटना नहीं बल्कि सडक़ हादसों को रोकना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्ती, ई-चालान सिस्टम, ट्रैफिक जाम हटाने के लिए क्यूआरटी टीम, रिक्शा रजिस्ट्रेशन और अवैध कब्जों पर कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई।