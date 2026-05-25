अब घर Safe नहीं! छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा से महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान, आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 8601 मामले दर्ज किए गए। इनमें घरेलू हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रकार के अपराध शामिल हैं। यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में महिलाओं के खिलाफ 8035 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में यह संख्या 8693 तक पहुंच गई थी। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार गंभीर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू विवाद, आर्थिक तनाव, शराबखोरी, पारिवारिक असंतुलन और सामाजिक दबाव जैसे कारण घरेलू हिंसा की बड़ी वजह बन रहे हैं।