Nautapa की एंट्री के साथ ‘आग’ उगलेगा आसमान! छत्तीसगढ़ में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD का अलर्ट जारी

Nautapa 2026: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सोमवार यानि आज से शुरू हो रहे नौतपा ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव जैसे हालात बने रह सकते हैं। दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है, जबकि रात में भी गर्म हवाओं और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में देर रात तक गर्म हवाएं चल रही हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि रात में भी लोगों को लू जैसा एहसास हो रहा है। गर्मी का असर जनजीवन, स्वास्थ्य और बिजली खपत पर साफ दिखाई देने लगा है।