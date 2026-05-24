Nautapa कल से शुरू… छत्तीसगढ़ में पहले से ही दिख रहा असर, बेजुबान भी तोड़ रहे दम, IMD ने किया अलर्ट जारी

IMD heatwave Alert: छत्तीसगढ़ प्रदेश में नौतपा से पहले ही प्रचंड गर्मी और झुलसाती लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज गर्म हवाओं और लगातार बढ़ते तापमान के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु-पक्षियों पर भी इसका गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में लू लगने से मौत और हीट स्ट्रोक जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे हालात और अधिक चिंताजनक हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है।