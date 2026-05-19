Bhupesh Baghel Statement: भूपेश बघेल का PM मोदी पर तीखा वार, बोले- ‘देश नहीं संभल रहा तो कुर्सी छोड़िए’

भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ समेत राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का जरिया बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। फिलहाल, भूपेश बघेल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को फिर गरमा दिया है और अब सबकी नजर भाजपा और कांग्रेस की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।