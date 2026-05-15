BJP पर भूपेश बघेल का तंज, बोले- नेताओं को दूध की मक्खी की तरह पार्टी से कर दिए बाहर

Chhattisgarh Politics: भूपेश बघेल ने भिलाई में एक निजी कार्यक्रम के दौरान भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को “दूध की मक्खी की तरह” बाहर कर दिया है और संगठन में लगातार बदलाव से असंतोष की स्थिति बन रही है। बघेल ने सरकार की कार्यशैली, कानून-व्यवस्था (Law and order) और प्रशासनिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई और पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) संकट को लेकर भी निशाना साधा। बघेल ने कहा कि हाल ही में हुए भाजपा के संगठनात्मक बदलाव के बाद कई वरिष्ठ नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति दिखाई दे रही है।