Chhattisgarh Engineering Admission: अब बायोलॉजी वाले भी बन सकेंगे इंजीनियर, बीटेक एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव

नए नियम इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे। गुरुवार को व्यापमं के तरफ से आयोजित प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी) में दुर्ग जिले के सात केंद्रों में 1951 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए 2362 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, जबकि 411 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस वर्ष प्रदेशभर के 33 जिलों से कुल 19,896 विद्यार्थियों ने पीईटी परीक्षा दी। छात्र संख्या के मामले में दुर्ग जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। पीईटी के माध्यम से प्रदेश के 26 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 11,414 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की संभावना है।