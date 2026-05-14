Bhilai Tour Package Fraud: भिलाई में होलीडे पैकेज के नाम पर 21 लाख की ठगी, 24 लोगों को बनाया़ शिकार

शिकायत में सामने आया है कि सिर्फ भिलाई ही नहीं, बल्कि दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर (Bilaspur and Raipur) के लोगों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। कई पीड़ितों ने अलग-अलग रकम कंपनी में जमा की थी। मामला सुपेला पुलिस स्टेशन (Supela Police Station) क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अब कंपनी संचालक श्रीमंत राम खांडे और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जांच एजेंसियां कंपनी (Agencies Company) के नेटवर्क और अन्य संभावित पीड़ितों की भी जानकारी जुटा रही हैं।