Fraud News: आपका लकी कूपन निकला है, कॉल से शुरू हुआ करोड़ों की ठगी का खेल, रायपुर-भिलाई तक फैला कंपनी का जाल

भरोसा जीतने के बाद उनसे पैसों की मांग की गई। अमित ने पहले 25 हजार रुपए ट्रांसफर किए, फिर टिकट बुकिंग और अन्य सुविधाओं के नाम पर 50 हजार रुपए और जमा करा दिए। जब लंबे समय तक कोई टिकट या पैकेज डिटेल नहीं मिली, तब उन्हें शक हुआ। 24 अप्रैल को वे दोबारा ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। मौके पर पहले से कई लोग मौजूद थे, जो इसी तरह की ठगी का शिकार हो चुके थे।