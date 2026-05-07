CGPSC Scam Case: 50-60 लाख में तय होती थी नौकरी! बारनवापारा रिजॉर्ट से चलता था पेपर लीक रैकेट, आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

मामले की अहम गवाह आवेदक सुषमा अग्रवाल ने धारा 164 के तहत दिए बयान में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उत्कर्ष ने उससे 25 लाख रुपए लिए थे। 8 मई 2022 को बुक की गई बस से उम्मीदवारों को बारनवापारा रिजॉर्ट ले जाया गया, जहां लीक प्रश्नपत्रों के जरिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई गई। आरोप है कि उत्कर्ष चंद्राकर ने चयन के बदले उम्मीदवारों से 50 से 60 लाख रुपए तक की मांग की थी।