Census 2027: बंद घर, सुरक्षा गार्ड और अपार्टमेंट कल्चर से जूझ रही जनगणना टीम, ग्रामीण क्षेत्रों में काम आसान

Census 2027: बिलासपुर समेत अधिकांश शहरी क्षेत्रों में जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना के दौरान प्रगणकों को कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग नौकरी या अन्य कारणों से दिनभर घर से बाहर रहते हैं, जिससे सर्वे टीम को बार-बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई अपार्टमेंट और गेटेड सोसायटियों में सुरक्षा गार्ड सर्वेक्षण टीम को अंदर जाने के लिए अनुमति लेने में समय लग रहा, जिससे काम की गति प्रभावित हो

रही है।