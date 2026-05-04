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बिलासपुर

CG News: 5.56 करोड़ से बनेगा आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला, डिप्टी CM साव की पहल पर विभाग ने दी मंजूरी

Bilaspur News: अरुण साव की पहल पर 5.56 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

May 04, 2026

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)

CG News: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर शहर के प्रमुख क्षेत्र में जल भराव की समस्या को रोकने 5 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला के निर्माण को मंजूरी मिली है। नगरीय प्रशासन विभाग ने बिलासपुर में कुंदन पैलेस से सहारे गली होते हुए बस स्टैंड तक 3×3 मीटर के आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला के निर्माण के लिए 5 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य में शहरी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह की योजनाओं से न केवल शहरों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

जलभराव की समस्या से मिलेगी मुक्ति

उप मुख्यमंत्री साव की पहल से बिलासपुर की एक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जिसके निर्माण से शहर के एक प्रमुख क्षेत्र में बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हर साल जल भराव की समस्या से जूझने वाले श्रीकांत वर्मा मार्ग, तालापारा, मगरपारा और हंसा विहार क्षेत्र को इस नाले के निर्माण से बड़ी राहत मिलेगी। आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला के निर्माण से बिलासपुर शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलेगी। लंबे समय से लंबित जल भराव की समस्या के समाधान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोसंरचना मद से यह बड़ी राशि मंजूर की गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिए निर्देश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरसीसी बॉक्स-नाला के निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समय-सीमा में काम पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल एवं विभागीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बनाए रखने जियो-टैग्ड फोटोग्राफी (Geo-tagged Photography) को अनिवार्य किया गया है, जिससे कार्यों की वास्तविक प्रगति का सटीक आकलन किया जा सके।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि यह परियोजना बिलासपुर में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विभाग द्वारा सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि “शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। बिलासपुर में आरसीसी बॉक्स-नाला निर्माण जैसी परियोजनाएं नागरिकों की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्य गुणवत्ता और समय-सीमा के अनुरूप पूर्ण किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।"

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Published on:

04 May 2026 07:19 pm

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