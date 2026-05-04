CG News: 5.56 करोड़ से बनेगा आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला, डिप्टी CM साव की पहल पर विभाग ने दी मंजूरी

उप मुख्यमंत्री साव की पहल से बिलासपुर की एक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जिसके निर्माण से शहर के एक प्रमुख क्षेत्र में बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हर साल जल भराव की समस्या से जूझने वाले श्रीकांत वर्मा मार्ग, तालापारा, मगरपारा और हंसा विहार क्षेत्र को इस नाले के निर्माण से बड़ी राहत मिलेगी। आधुनिक आरसीसी बॉक्स-नाला के निर्माण से बिलासपुर शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलेगी। लंबे समय से लंबित जल भराव की समस्या के समाधान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोसंरचना मद से यह बड़ी राशि मंजूर की गई है।