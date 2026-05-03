3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरक्षक और नगर निगम के स्वच्छता पेट्रोलिंग प्रभारी को निलंबित कर दिया है, जिससे अनुशासन और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

May 03, 2026

CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले(photo-patrika)

CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले(photo-patrika)

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। एक ओर थाने में अपने ही भाई पर बंदूक तानने वाले आरक्षक को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को भी गंभीर शिकायतों के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CG Suspended News: थाने में भाई पर बंदूक तानने वाला आरक्षक सस्पेंड

जानकारी के मुताबिक, आपसी विवाद के बाद बड़ा भाई सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई, जो कि आरक्षक विष्णु चंद्रा है, ने थाना परिसर में ही उस पर बंदूक तान दी और धमकी दी। घटना के सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया।

एसएसपी ने लिया कड़ा एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक विष्णु चंद्रा को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि घटना की विस्तृत पड़ताल की जा सके।

स्वच्छता पेट्रोलिंग प्रभारी पर भी गिरी गाज

दूसरे मामले में नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी और वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज पर कार्रवाई की गई है। उन पर दुकानदारों से बिना रसीद जुर्माना वसूलने, अभद्र व्यवहार करने और बिना भुगतान सामान लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई

शिकायतकर्ता दुकानदार द्वारा नगर निगम को CCTV फुटेज सौंपा गया था, जिसमें कथित तौर पर प्रभारी की गतिविधियां सामने आईं। इसके बाद निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की।

नियमों के उल्लंघन और छवि धूमिल होने का आरोप

निलंबन आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के कृत्य से निगम की स्वच्छता गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और संस्थान की छवि धूमिल हुई है। इस कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में तय किया गया मुख्यालय

आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान दीपक कुमार पंकज का मुख्यालय पं. देवकीनंदन दीक्षित औषधालय (स्वास्थ्य विभाग), नगर पालिक निगम बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसी मामले में मेयर पति के खिलाफ गाली-गलौज की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 May 2026 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NEET 2026: 3 मई की परीक्षा से पहले अपनाएं विनिंग स्ट्रेटेजी, एक्सपर्ट बोले- घबराहट नहीं, रणनीति से मिलेगी सफलता

Neet UG Exam 2026
बिलासपुर

CG Weather Alert: कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान से उड़े टीन शेड, IMD का यलो अलर्ट जारी

CG Weather Alert: कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान से उड़े टीन शेड, IMD का यलो अलर्ट जारी(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Thagi News: ICICI बैंक में 1.38 करोड़ का घोटाला, डिप्टी मैनेजर ने पति संग रची साजिश, जानें पूरा मामला

ठगी (photo-patrika)
बिलासपुर

Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 15 लाख की ठगी, 9 साल बाद रीवा से दबोचा गया मास्टरमाइंड, ऐसे फंसाता था लोगों को

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

Cricket Betting: बिलासपुर में सट्टे का ‘रिमोट कंट्रोल’, दूसरे राज्यों में बैठे खाईवाल चला रहे पूरा नेटवर्क, गिरफ्तारी के बाद सामने आए बड़े नाम

क्रिकेट सट्टे का खेल (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.