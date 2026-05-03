CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। एक ओर थाने में अपने ही भाई पर बंदूक तानने वाले आरक्षक को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को भी गंभीर शिकायतों के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।