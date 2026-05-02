CG Weather Alert: कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान से उड़े टीन शेड, IMD का यलो अलर्ट जारी

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन रायपुर और बिलासपुर में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है। दोपहर करीब ढाई बजे रायपुर का तापमान 41.2 डिग्री और बिलासपुर का 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अंबिकापुर में 38 डिग्री, पेंड्रा में 26.8 डिग्री और जगदलपुर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।