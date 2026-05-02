गोल्ड लोन में बड़ा फर्जीवाड़ा! असली सोने की जगह नकली गहने, ICICI बैंक में 1.38 करोड़ की हेराफेरी से मचा हड़कंप

ICICI Bank Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बैंकिंग सिस्टम को झकझोर देने वाला एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मंगला स्थित ICICI बैंक शाखा में 1.38 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का खुलासा हुआ है। इस मामले में बैंक की डिप्टी ब्रांच मैनेजर और उसके पति पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्होंने मिलकर ग्राहकों के गोल्ड लोन और एफडी खातों में गड़बड़ी कर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया।