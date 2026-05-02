CG Thagi News: ICICI बैंक में 1.38 करोड़ का घोटाला, डिप्टी मैनेजर ने पति संग रची साजिश, जानें पूरा मामला

मामला बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा का है। शाखा प्रबंधक अरूप पाल ने नियमित ऑडिट के दौरान संदिग्ध लेन-देन पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि 17 सितंबर 2025 की बैंकिंग रिपोर्ट का अंतिम पन्ना जानबूझकर हटाया गया था, जिससे गड़बड़ी छिपाई जा सके। इस कड़ी ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। गोल्ड लोन के तहत सुरक्षित रखे गए चार पाउचों में असली सोने की जगह नकली आभूषण मिले। इससे साफ हो गया कि ग्राहकों के कीमती गहनों को योजनाबद्ध तरीके से बदलकर गायब किया गया था।