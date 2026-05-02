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CG Thagi News: ICICI बैंक में 1.38 करोड़ का घोटाला, डिप्टी मैनेजर ने पति संग रची साजिश, जानें पूरा मामला

Thagi News: ICICI बैंक की एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने अपने पति और साथियों के साथ मिलकर 1.38 करोड़ रुपये की हेराफेरी को अंजाम दिया।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

May 02, 2026

ठगी (photo-patrika)

ठगी (photo-patrika)

CG Thagi News: बैंकिंग सिस्टम को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भरोसे की जिम्मेदारी संभालने वाली बैंक अधिकारी ही जब ठगी की मास्टरमाइंड बन जाए, तो सवाल सिर्फ रकम का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का होता है। आईसीआईसीआई बैंक की एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने अपने पति और साथियों के साथ मिलकर 1.38 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है।

मामला बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा का है। शाखा प्रबंधक अरूप पाल ने नियमित ऑडिट के दौरान संदिग्ध लेन-देन पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि 17 सितंबर 2025 की बैंकिंग रिपोर्ट का अंतिम पन्ना जानबूझकर हटाया गया था, जिससे गड़बड़ी छिपाई जा सके। इस कड़ी ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। गोल्ड लोन के तहत सुरक्षित रखे गए चार पाउचों में असली सोने की जगह नकली आभूषण मिले। इससे साफ हो गया कि ग्राहकों के कीमती गहनों को योजनाबद्ध तरीके से बदलकर गायब किया गया था।

केस दर्ज, आरोपी दंपती फरार

पुलिस ने शाखा प्रबंधक की शिकायत पर डिप्टी ब्रांच मैनेजर, उसके पति और अन्य के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी 22 सितंबर 2025 से फरार हैं और उनकी तलाश जारी है

फर्जी हस्ताक्षर से 87.95 लाख की हेराफेरी

आरोपियों ने ग्राहकों के फर्जी हस्ताक्षर कर 87.95 लाख रुपए के 14 अवैध ट्रांजेक्शन किए। इतना ही नहीं, एक महिला ग्राहक की एफडी पर ओवरड्राफ्ट लेकर उसकी 30 लाख की जमा राशि में से 28.29 लाख रुपए बिना अनुमति निकाल लिए गए। जांच में कई ग्राहकों के एफडी और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी रिकॉर्ड से गायब पाए गए। पूछताछ में सामने आया कि यह पूरा घोटाला अगस्त 2024 से सितंबर 2025 के बीच अंजाम दिया गया। आरोपी महिला अधिकारी ग्राहकों के घर जाकर बैंकिंग सेवा देने के बहाने उनके मोबाइल ऐप का एक्सेस लेती थी और उसी के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम देती थी।

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Published on:

02 May 2026 03:15 pm

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