Bilaspur Thagi News: दुल्हन बनाकर ठगी! मैरिज ब्यूरो के नाम पर लाखों की वसूली, ऐसे फंसाए जाते थे ग्राहक

पुलिस ने देवनंदन नगर, सरकंडा स्थित "विवाह गाइड" नामक मैट्रिमोनियल ऑफिस पर छापा मारा, जहां संचालक महारथी साहू, सहयोगी फुलेश्वर श्रीवास, मैनेजर तरुणा खरे और संचालिका नीरा बाथम मौजूद मिले। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बेरोजगार युवतियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें "फर्जी दुल्हन" बनाकर ग्राहकों से फोन पर बात कराई जाती थी्र कार्रवाई के दौरान 10 कंप्यूटर, 70 मोबाइल फोन और 20 हजार रुपएनकद बरामद किए गए। साथ ही, कई फर्जी बैंक खातों के माध्यम से लाखों लेनदेन का भी खुलासा हुआ है।