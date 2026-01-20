Bookie Deep Sinha arrested: ऑनलाइन सट्टे का मास्टर माइंड दीप सिन्हा पुणे से गिरफ्तार, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

पुलिस ने मामले में जांच को और आगे बढ़ाया। इसमें आरोपियों द्वारा अन्य लोगों का आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से बैंक एकाउंट खोलवाकर उसका उपयोग सट्टा खेलने (Bookie Deep Sinha arrested) व खेलवाने में रकम लेन-देन हेतु उपयोग करना पाया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पूर्व धारा के साथ धारा 467, 468, 471, 120 (बी), एवं 66(सी) 66(डी) आईटी एक्ट का अपराध घटित किया जाना पाए जाने से उपरोक्त धारा प्रकरण में जोडी गई।