Bookie Deep Sinha arrested: ऑनलाइन सट्टे का मास्टर माइंड दीप सिन्हा पुणे से गिरफ्तार, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

Online betting Master mind Deep Sinha arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. ऑनलाइन सट्टा खेलाए जाने व 300 लोगों का फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में फरार मास्टरमाइंड आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार (Bookie Deep Sinha arrested) किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके विरुद्ध कोर्ट से उद्घोषणा (भगोड़ा) जारी की जा चुकी थी।
13 मई 2024 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि शहर के सतीपारा शिव मंदिर के पास निवासी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा, अमित मिश्रा उम्र पहलू व शुभम केशरी स्काई एक्सचेज लिंक भेजकर आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खेला रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को हिरासत (Bookie Deep Sinha arrested) में लिया।
इस दौरान पुलिस को एप्पल मोबाइल, आईफोन-15 के जरिए सट्टा खेलाने का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत कार्रवाई कर जेल (Bookie Deep Sinha arrested) दाखिल कर दिया था।
पुलिस ने मामले में जांच को और आगे बढ़ाया। इसमें आरोपियों द्वारा अन्य लोगों का आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से बैंक एकाउंट खोलवाकर उसका उपयोग सट्टा खेलने (Bookie Deep Sinha arrested) व खेलवाने में रकम लेन-देन हेतु उपयोग करना पाया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पूर्व धारा के साथ धारा 467, 468, 471, 120 (बी), एवं 66(सी) 66(डी) आईटी एक्ट का अपराध घटित किया जाना पाए जाने से उपरोक्त धारा प्रकरण में जोडी गई।
जांच में पूर्व में शामिल आरोपी ऋतिक मंदिलवार उर्फ बमफोड़, नितिन यादव, अमित कुमार मिश्रा उर्फ पहलू एवं ध्रुवील पटेल, मुकेश त्रिपाठी, सत्यम केशरी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था। वहीं मुख्य आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को उद्घोषणा जारी की गई थी। इसके बावजूद वह फरार (Bookie Deep Sinha arrested) चल रहा था।
मामले को संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी (Bookie Deep Sinha arrested) के निर्देश दिए थे।
काफी प्रयास के बाद संयुक्त टीम ने आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा पिता स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा उम्र 32 वर्ष निवासी नेहरू वार्ड शिव मंदिर के पास सतीपारा को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
