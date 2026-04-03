CG Fraud News: नौकरी और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर बड़ी ठगी, 32 लाख से ज्यादा का नुकसान, मां-बेटी ने ऐसे ऐंठे पैसे

उनके अनुसार, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच भटगांव (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) निवासी व्यापारी राजेन्द्र खाण्डेकर फोन के माध्यम से लगातार चावल का ऑर्डर देता रहा। हर बार माल भेजने के बाद आरोपी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेजकर भुगतान होने का दावा करता था। शुरुआती भरोसे के चलते व्यापारी माल भेजते रहे, लेकिन बाद में बैंक खाते की जांच करने पर एक भी राशि प्राप्त नहीं हुई। इस तरह आरोपी ने पांच महीनों में कुल 17.84 लाख रुपए का माल लेकर ठगी को अंजाम दिया।