महिला समूह से 8.85 लाख की धोखाधड़ी, अध्यक्ष ने निजी-खर्च में किए इस्तेमाल, दो साल बाद गिरफ्तार

आरोपी महिला ने लोन की रकम 885000 रुपये को बैंक में जमा नहीं किया और इस पैसे से टीवी, फ्रिज, कूलर और शेयर मार्केट में लगाकर खर्च कर दिया। हालांकि शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया है कि सदस्यों को धोखे में रखकर और समूह को बिना बताए बैंक से 8,85,000 रुपये लोन ले लिया और उनके रुपये को स्वयं अपने निजी उपयोग में खर्च कर दिया। इतना ही नहीं लोन की रकम को बैंक में अब तक जमा नहीं किया।