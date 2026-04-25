आपका पैसा गिर गया है.. कहकर किसान से 1.95 लाख रुपए की उठाईगिरी, मची खलबली

किसान जैसे ही पीछे मुडकऱ देखने लगा, उसे जमीन पर 100, 50 और 20 रुपए के नोट (कुल 170 रुपये) पड़े मिले। वह उन्हें उठाने गया। इसी दौरान बदमाशों ने मौका देखकर उसकी बाइक की डिक्की खोलकर 1 लाख 95 हजार 95 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया और फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकले। पीडि़त जब वापस लौटा तो डिक्की से बैग गायब था। घटना की शिकायत बसंतपुर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।