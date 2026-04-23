नक्सल संगठन को झटका! महिला माओवादी टेटकी ने किया सरेंडर, 15 साल की उम्र में बनी थी नक्सली

उर्मिला का आत्मसमर्पण का फैसला भी आसान नहीं था। वह कुछ दिनों पहले बिना किसी हथियार के ही बस्तर के जंगलों से निकलकर मोहला की ओर रवाना हुई। उसने पैदल सफर करते हुए मानपुर के जंगलों तक पहुंच बनाई। यह सफर जोखिम भरा था, क्योंकि किसी भी समय उसे संगठन के अन्य सदस्यों या सुरक्षा बलों से खतरा हो सकता था। इसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और आखिरकार अपने गृह जिले में पहुंचकर आत्मसमर्पण का रास्ता चुना।