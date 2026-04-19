Chemical Drinks Health Risk: गर्मी में ‘ठंडक’ के नाम पर जहर! नकली मिनरल वाटर और केमिकल ड्रिंक्स का खेल

दूसरी ओर, शहर के आउटर इलाकों में बिना पंजीयन के पानी की बॉटलिंग यूनिट्स संचालित हो रही हैं। यहां साधारण पानी को ‘मिनरल वाटर’ बताकर बोतलों में भरकर सीधे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में सप्लाई किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों की अनदेखी करते हुए बिना लाइसेंस यह कारोबार तेजी से फैल रहा है। न पानी की गुणवत्ता की जांच हो रही है और न ही पैकेजिंग मानकों का पालन, जिससे लोग अनजाने में असुरक्षित पानी पीने को मजबूर हैं।