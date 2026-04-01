Double Murder Case: नंदई डबल मर्डर केस, 4 साल बाद 11 आरोपियों को उम्रकैद, दो आरोपी हुए दोषमुक्त

कान्हा व जितेन्द्र की हत्या मामले में पुलिस आधा दर्जन से ज्यादा संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझा लेने का दावा कर रही है। दो दिन में शहर के तीन युवकों की हत्या की घटना से शहर में दशहत का माहौल है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टीआई बसंतपुर टीआर चन्द्रा ने बताया कि नंदई में बुधवार की सुबह दो पक्षों में विवाद बाद चाकू से हमला कर दो युवकों की हत्या कर दी गई है। गैंगवार जैसे मामला होने की संभावना है। कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जल्द ही खुलासा करेंगे।