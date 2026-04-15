एकलव्य स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, महिला से ऐंठे 2 लाख रुपए, पुलिस के शिकंजे में आरोपी

ग्राम अछोली निवासी 33 वर्षीय महिला ललिता सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि नवंबर 2025 में आरोपी आशीष पुर्ती और उसके साथी काली राम पार्कर ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने दावा किया कि वे उसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में काउंसलर पद पर नियुक्त करवा देंगे। इस भरोसे के बदले आरोपियों ने कुल 4 लाख रुपये की मांग की और एडवांस के रूप में 2 लाख रुपये ले लिए। पीड़िता ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में यह रकम दे दी, लेकिन इसके बाद न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए।