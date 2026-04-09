9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

QR कोड फ्रॉड का नया तरीका! पैसे फर्म के नहीं, कर्मचारी के खाते में पहुंचे, 1.43 लाख की ठगी…

QR Code Fraud Raipur: रायपुर में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक निजी फर्म के कर्मचारी ने अपने ही संस्थान के साथ विश्वासघात करते हुए ग्राहकों से भुगतान अपने निजी QR कोड पर ट्रांसफर करवा लिया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 09, 2026

QR कोड फ्रॉड का नया तरीका! पैसे फर्म के नहीं, कर्मचारी के खाते में पहुंचे, 1.43 लाख की ठगी...(photo-patrika)

QR कोड फ्रॉड का नया तरीका! पैसे फर्म के नहीं, कर्मचारी के खाते में पहुंचे, 1.43 लाख की ठगी...(photo-patrika)

QR Code Fraud Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक निजी फर्म के कर्मचारी ने अपने ही संस्थान के साथ विश्वासघात करते हुए ग्राहकों से भुगतान अपने निजी QR कोड पर ट्रांसफर करवा लिया। इस पूरी घटना में करीब 1.43 लाख रुपए की ठगी की गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

QR Code Fraud Raipur: विश्वास का फायदा उठाकर की धोखाधड़ी

शैलेन्द्र नगर निवासी गौरव डागा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, कोतवाली चौक स्थित यूनिवर्सल सर्विसेस में कार्यरत कर्मचारी शुभम देवांगन ने 18 मार्च से 6 अप्रैल के बीच इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वह फर्म का भरोसेमंद कर्मचारी था, जिसका फायदा उठाते हुए उसने ग्राहकों को गुमराह किया।

फर्म के बजाय अपने QR कोड में लिया भुगतान

आरोपी कर्मचारी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने आए ग्राहकों से फर्म के अधिकृत QR कोड की जगह अपने निजी QR कोड से भुगतान कराने की चाल चली। इस दौरान अलग-अलग दिनों में कुल 1 लाख 43 हजार 900 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे गलत खाते में पैसे भेज रहे हैं।

ऐसे हुआ खुलासा

जब फर्म के खाते में अपेक्षित राशि जमा नहीं हुई, तब संचालक को संदेह हुआ। इसके बाद ग्राहकों से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भुगतान कर दिया है और आरोपी द्वारा दिया गया QR कोड दिखाया। जांच में सामने आया कि वह कोड फर्म का नहीं, बल्कि कर्मचारी का निजी QR कोड था।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार

मामले का खुलासा होते ही कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, हालांकि फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है।

डिजिटल पेमेंट में सावधानी जरूरी

यह घटना एक बार फिर यह साफ करती है कि डिजिटल भुगतान करते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी भुगतान से पहले QR कोड की सही पहचान करना और प्राप्तकर्ता के नाम की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। छोटी-सी चूक भी बड़ी धोखाधड़ी का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्कता ही ऐसे मामलों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Apr 2026 11:10 am

Published on:

09 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / QR कोड फ्रॉड का नया तरीका! पैसे फर्म के नहीं, कर्मचारी के खाते में पहुंचे, 1.43 लाख की ठगी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fake Degree: एमबीबीएस की 30 फर्जी डिग्री बनाकर कई राज्यों में बांटा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Fake Degree: एमबीबीएस की 30 फर्जी डिग्री बनाकर कई राज्यों में बांटा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
रायपुर

शिवनाथ प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, महानदी-हसदेव ‘डेंजर जोन’ में, CPCB की रिपोर्ट ने चौंकाया

Most polluted shivnath river
रायपुर

छत्तीसगढ़ में सड़क विकास को बड़ी रफ्तार! कई जिलों में बनेंगी 15 फोरलेन सड़कें, 708 करोड़ की मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़ में सड़क विकास को बड़ी रफ्तार! कई जिलों में बनेंगी 15 फोरलेन सड़कें, 708 करोड़ की मिली मंजूरी(photo-patrika)
रायपुर

प्रणय के जज्बे को सलाम! हादसे में गंवाया एक पैर, 14 मेजर सर्जरी के दर्द से गुजरे, अब व्हीलचेयर पर ली डिग्री

Chhattisgarh IIIT convocation
रायपुर

CG Vyapam: नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन, 27 अप्रैल तक करें अप्लाई

CG Vyapam: नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन, 27 अप्रैल तक करें अप्लाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.