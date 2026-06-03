AIIMS Raipur: रायपुर एम्स में बड़ा खुलासा, छात्र का खुद के ही एचओडी ने ले लिया इंटरव्यू, दे दिए 65 नंबर

राज्य सरकार ने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 'ट्रांजिक्शन पीरियड' का नियम बनाया है। इसके तहत यदि किसी डॉक्टर के पास एमडी (एनीस्थीसिया) की डिग्री है और उसने तीन साल कार्डियक एनीस्थीसिया में काम किया है, तो वह आवेदन कर सकता है। लेकिन सीजीपीएससी के नियम स्पष्ट हैं, बिना सुपर स्पेशलिटी डिग्री वाले डॉक्टर का चयन केवल उसी स्थिति में हो सकता है, जब इंटरव्यू में कोई भी डीएम या डीएनबी डिग्रीधारी डॉक्टर उपलब्ध न हो। यहां इंटरव्यू में बकायदा डीएनबी डिग्री और 5 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर मौजूद थे, फिर भी बिना डिग्री वाले छात्र को चुन लिया गया। इस विसंगति के कारण अब चयन सूची का पुरज़ोर विरोध शुरू हो गया है।