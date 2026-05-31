Weather Update: 5 जून तक येलो अलर्ट, राजनांदगांव में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान, देखें ताजा अपडेट

मौसम विभाग ने जिले के लिए 5 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी लोगों को गर्मी के साथ उमस और अचानक बदलते मौसम का सामना करना पड़ सकता है।