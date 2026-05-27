BJP Workers Resign: राजनांदगांव में BJP में बगावत! 130 कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा, इस बात से थे नाराज

सरपंचों का आरोप था कि लंबे समय से पंचायतों को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा था। इसके चलते गांवों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन और अन्य जरूरी विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। कई योजनाएं अधूरी पड़ी थीं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरपंचों ने कहा था कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार नाराज होकर सभी 56 सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला लिया।