Rajnandgaon News: थाने के बैरक में शराब पार्टी करते मिले दो प्रधान आरक्षक, SP ने किया निलंबित

एसपी कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक सोमनी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक हेमंत अनंत और प्रधान आरक्षक भूपेंद्र कौचे 25 मई की रात करीब 10 बजे थाना परिसर स्थित बैरक में शराब पीते पाए गए। मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में दोनों प्रधान आरक्षकों को निलंबित कर रक्षित केंद्र राजनांदगांव संबद्ध किया गया है।