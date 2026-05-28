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Rajnandgaon News: थाने के बैरक में शराब पार्टी करते मिले दो प्रधान आरक्षक, SP ने किया निलंबित

Police Officer Suspended: बैरक में शराब पीते पाए गए। मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई।

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राजनंदगांव

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Love Sonkar

May 28, 2026

Rajanandgaon News

प्रतीकात्मक चित्र

Rajnandgaon News: राजनांदगांव के सोमनी थाना परिसर स्थित बैरक में शराब सेवन करते पाए जाने पर दो प्रधान आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है।

एसपी कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक सोमनी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक हेमंत अनंत और प्रधान आरक्षक भूपेंद्र कौचे 25 मई की रात करीब 10 बजे थाना परिसर स्थित बैरक में शराब पीते पाए गए। मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में दोनों प्रधान आरक्षकों को निलंबित कर रक्षित केंद्र राजनांदगांव संबद्ध किया गया है।

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Published on:

28 May 2026 06:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: थाने के बैरक में शराब पार्टी करते मिले दो प्रधान आरक्षक, SP ने किया निलंबित

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