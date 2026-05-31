छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर: महिला, मासूम बच्ची समेत 15 मवेशियों की मौत, जानिए कहां-कहां हुए हादसे

Chhattisgarh Weather Havoc: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है। गरज-चमक के साथ हो रही बारिश कई इलाकों में तबाही भी मचा रही है। इसी बीच राजनांदगांव जिले से दो दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जहां तेज आंधी और बारिश के बीच हुए अलग-अलग हादसों में एक महिला और दो वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद गांवों में शोक का माहौल है।