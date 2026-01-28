CG News: विद्यार्थियों की आत्महत्या रोकने को काउंसलर की नियुक्ति, 100 से अधिक संख्या वाले संस्थानों में अनिवार्य

CG News: मानसिक स्वास्थ्य संकट की बढ़ती गंभीरता पर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शैक्षणिक, कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों के विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ‘उम्मीद’ मसौदा दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 100 या अधिक छात्र संख्या वाले संस्थानों में प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी।