निजी स्कूलों का अधिकार खत्म! पहली से चौथी, 6वीं-7वीं, 9वीं–11वीं की परीक्षाएं कराएंगे DEO, नए आदेश का विरोध

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) में इस प्रकार की परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि मान्यता नियमों में भी इन कक्षाओं में इस तरह की परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान नहीं है, ऐसे में यह आदेश नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल कई ऐसे विषय पढ़ाते हैं, जिनकी परीक्षा वे स्वयं लेते हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग उन सभी विषयों की परीक्षा नहीं कराता। ऐसे विषयों के मूल्यांकन को लेकर आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं में निजी स्कूलों की स्वायत्तता समाप्त करना शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।