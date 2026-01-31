Pre-Board Exams: बोर्ड रिजल्ट सुधारने कलेक्टर का कड़ा रुख, 20 प्राचार्यों को नोटिस जारी

20 प्राचार्यों को नोटिस (photo source- Patrika)
Pre-Board Exams: कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट सुधारने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जिला पंचायत मीटिंग हॉल में प्रिंसिपलों की रिव्यू मीटिंग में उन्होंने साफ किया कि एजुकेशन सिस्टम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को मिशन मोड में काम करना होगा।
कलेक्टर ने प्री-बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि संतोषजनक रिजल्ट नहीं देने वाले प्रिंसिपलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मीटिंग के दौरान कलेक्टर ने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई जरूरी निर्देश दिए।
Pre-Board Exams: कमजोर सब्जेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने, मुश्किल टॉपिक समझाने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाने और हर स्कूल की परफॉर्मेंस का बारीकी से रिव्यू करने पर जोर दिया गया। खराब एग्जाम रिजल्ट के कारण जिले के कई स्कूलों के प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
