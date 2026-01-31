Pre-Board Exams: बोर्ड रिजल्ट सुधारने कलेक्टर का कड़ा रुख, 20 प्राचार्यों को नोटिस जारी

Pre-Board Exams: कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट सुधारने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जिला पंचायत मीटिंग हॉल में प्रिंसिपलों की रिव्यू मीटिंग में उन्होंने साफ किया कि एजुकेशन सिस्टम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को मिशन मोड में काम करना होगा।