10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एक्सपर्ट्स ने दिए रिवीजन टिप्स, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी

10th-12th Exam Tips: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब कुछ दिन ही बचे हैं और प्री बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। ऐसे में स्कूलों में अनेक प्रकार से तैयारियां कराई जा रही हैं। स्कूलों में मेन एग्जाम को फोकस कर तैयारियां कराई जा रही हैं। इसके तहत पिछले साल के पेपर को सॉल्व कराने के साथ ही प्री बोर्ड के पेपर को भी पूरा कराया जा रहा है। छात्र-छात्राओं से रिवीजन कराया जा रहा है।