10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एक्सपर्ट्स ने दिए रिवीजन टिप्स, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी(photo-patrika)
10th-12th Exam Tips: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब कुछ दिन ही बचे हैं और प्री बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। ऐसे में स्कूलों में अनेक प्रकार से तैयारियां कराई जा रही हैं। स्कूलों में मेन एग्जाम को फोकस कर तैयारियां कराई जा रही हैं। इसके तहत पिछले साल के पेपर को सॉल्व कराने के साथ ही प्री बोर्ड के पेपर को भी पूरा कराया जा रहा है। छात्र-छात्राओं से रिवीजन कराया जा रहा है।
साथ ही सवालों के डाउट््स भी दूर कराए जा रहे हैं ताकि बच्चों के परिणाम अच्छे हों। 20 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, यह समय डरने का नहीं है बल्कि तैयारी और खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से संतुलित रखने का है। अंतिम दिनों में पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
जानकारी के अनुसार, सरकारी स्कूलों में तो प्री बोर्ड की परीक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता लिए प्राइवेट स्कूलों ने प्री बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की हैं। एक स्कूल की छात्रा ने बताया कि हमारी प्री बोर्ड की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के चार दिन पहले खत्म होंगी। वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि प्री बोर्ड पहले कराया जाए तभी बच्चे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और मेन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
शक्षा विशेषज्ञ नरेंद्र ङ्क्षसह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अक्सर दोस्तों से खुद की तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कमजोर होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसा न करने की सलाह दी है। छात्र उन विषयों पर अधिक फोकस करें, जिनमें उनकी पकड़ मजबूत है और धीरे-धीरे कमजोर हिस्सों को सुधारें। पूरे सिलेबस का बोझ एक साथ लेने के बजाय रोज छोटे लक्ष्य तय करना ज्यादा कारगर होगा।
लगातार घंटों पढ़ाई करने के बजाय 90 मिनट की पढ़ाई करें और 10 मिनट का ब्रेक लें। हल्की सैर, आंखें बंद कर आराम करना या पानी पीना मानसिक थकान को कम करता है। परीक्षा को लेकर अगर डर या बेचैनी हो तो माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। 7 से 8 घंटे की नींद याददाश्त और एकाग्रता के लिए जरूरी है। साथ ही हल्का और पौष्टिक भोजन दिमाग को सक्रिय रखने में मददगार साबित होगा।
