CG News: रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर रोक! पूर्व CM भूपेश बघेल ने पूछा- क्यों नहीं स्थायी आदेश?

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिबंध की अवधि को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि यह आदेश सिर्फ 29 मार्च 2026 तक, यानी महज दो महीने के लिए ही क्यों लागू किया गया है। यदि सरकार वाकई गंभीर है, तो इसे स्थायी आदेश क्यों नहीं बनाया गया। भूपेश बघेल ने आदेश में लिखे गए शब्दों-“यदि बीच में वापस न लिया गया”-को भी संदेह के घेरे में रखते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसा कौन है जो इस आदेश को बीच में वापस ले सकता है।