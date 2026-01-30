Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री! 2 फरवरी से छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिर होगा तेज, कोहरे के बढ़ेंगे आसार

Weather Update: देश के अनेक हिस्सों में जहां कोहरा और कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में उमस ने परेशान कर रखा है। शुक्रवार से इससे राहत मिलने के आसार हैं। अभी राजधानी समेत मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। इसके बाद आगामी 3 दिनों में इतना ही तापमान बढ़ेगा।