CG Rape Case: खाना देने के बहाने दरिंदगी! 8 साल की बच्ची को अगवा कर VIP रोड ले जाकर किया दुष्कर्म

CG Rape Case: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग और रेप समेत POCSO एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मेडिकल जांच और दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सिविल लाइंस इलाके में 65 साल के एक आदमी ने 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। Rape by Driver 12 जनवरी की सुबह बच्ची दर्द से रोते हुए ज़मीन पर पड़ी थी। जब उसकी मौसी उसे नहलाने ले गईं और पूछा कि दर्द क्यों हो रहा है, तो उसने घटना के बारे में बताया। फिर उसके घरवाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए और शिकायत दर्ज कराई।