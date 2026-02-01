Raipur News: रेलवे स्टेशन में आए दिन स्टेशन में एटीवीएम खराब, यात्री परेशान, डीआरएम ने जताई नाराजगी

दूसरी ओर, आरक्षण केंद्र के टिकट काउंटरों पर चिल्हर की समस्या भी लगातार सामने आ रही है। यात्रियों की शिकायत है कि काउंटर से उन्हें चिल्हर लाने को कहा जाता है और चिल्हर उपलब्ध न होने का हवाला देकर कई बार वापस भेज दिया जाता है। यह मामला डीआरएम तक पहुंचने के बाद उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और एसीएम अविनाश कुमार आनंद को नियमित रूप से स्टेशन की टिकट व्यवस्था का निरीक्षण कर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।