सरकारी नौकरी के बहाने नाबालिग का यौन शोषण, 8 साल तक 6 लोगों ने मिटाई हवस की प्यास, 2 दरिंदे गिरफ्तार

CG Gang Rape: बाकी आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। गैंगरेप पीड़िता अब नाबालिग से बालिग हो गई है। इस रेप केस में शहर के कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अभी तक उनके नाम नहीं बताए हैं। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। घटना के चार आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।