किराए के मकान में पिता-पुत्र की लाश, जहर खाकर सुसाइड की आशंका, पुलिस जांच में जुटी…

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में पिता और बेटे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव कमरे में बेड पर पड़े मिले हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।