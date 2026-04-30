भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला! दुर्ग में भाजपा नेता के ठिकाने पर ED की रेड, जांच जारी

चतुर्भुज राठी अमर इंफ्रा नामक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संचालक हैं। हाल के दिनों में उनके कोयला कारोबार में भी सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है, जिससे जांच का दायरा और विस्तृत हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चतुर्भुज राठी ने वर्ष 1986 में अमर बिल्डर्स की शुरुआत एकल स्वामित्व के रूप में की थी। समय के साथ कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और देशभर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है।