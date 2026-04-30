भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला! दुर्ग में भाजपा नेता के ठिकाने पर ED की रेड, जांच जारी(photo-parika)
ED raid Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता और अमर इंफ्रा के संचालक चतुर्भुज राठी के महेश कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा। सुबह तड़के ही ईडी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर गहन जांच शुरू कर दी। टीम द्वारा घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में चर्चा का माहौल बन गया। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जबकि जांच एजेंसी पूरे मामले को लेकर सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना से जुड़े संभावित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की जा रही है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसी दस्तावेजों, बैंकिंग लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहन पड़ताल कर रही है, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।
चतुर्भुज राठी अमर इंफ्रा नामक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संचालक हैं। हाल के दिनों में उनके कोयला कारोबार में भी सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है, जिससे जांच का दायरा और विस्तृत हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चतुर्भुज राठी ने वर्ष 1986 में अमर बिल्डर्स की शुरुआत एकल स्वामित्व के रूप में की थी। समय के साथ कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और देशभर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है।
ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
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