15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

एक ही रात में 4 चोरी, बढ़ी लोगों की चिंता! वकील समेत 4 घरों से कैश और लाखों के जेवर पार, जानें पूरा मामला

Durg Theft Cases: दुर्ग जिले में 14 अप्रैल की रात चार अलग-अलग चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जामुल, मोहन नगर और पद्मनाभपुर में चोरों ने घरों, निर्माणाधीन मकानों और वाहनों को निशाना बनाया, पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Apr 15, 2026

एक ही रात में 4 चोरी, बढ़ी लोगों की चिंता! वकील समेत 4 घरों से कैश और लाखों के जेवर पार, जानें पूरा मामला(photo -patrika)

एक ही रात में 4 चोरी, बढ़ी लोगों की चिंता! वकील समेत 4 घरों से कैश और लाखों के जेवर पार, जानें पूरा मामला(photo -patrika)

Durg Theft Cases: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 14 अप्रैल की रात चोरी की चार अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के जामुल, मोहन नगर और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्रों में हुई इन वारदातों में चोरों ने बंद घरों, निर्माणाधीन मकानों और सड़क किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाया। कहीं ताला तोड़ा गया तो कहीं दीवार तोड़कर चोरी की गई। पुलिस ने सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

Durg Theft Cases: जामुल में वकील के निर्माणाधीन मकान में चोरी

पहली घटना जामुल थाना क्षेत्र के सेक्टर-07 भिलाई निवासी और जिला न्यायालय दुर्ग के वकील प्रेम प्रकाश यादव के यहां हुई। कैलाश नगर एकता चौक के पास बन रहे उनके नए मकान के स्टोर रूम का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। चोरों ने दीवार भी तोड़ी और वहां रखा पानी का मोटर, केबल, लोहे काटने की मशीन सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है।

शादी में गए परिवार के घर से सोने की चैन और कैश चोरी

दूसरी घटना जामुल थाना क्षेत्र के आम्रपाली फेस-2 हाउसिंग बोर्ड में हुई। यहां रहने वाले सिम्मु श्याम लाल अहिरवार परिवार के साथ शादी समारोह में गए थे। देर रात लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोर पूजा स्थल से सोने की चैन, बैग में रखे 5500 रुपये नकद और एलसीडी टीवी ले उड़े। इस चोरी की कुल कीमत करीब 55 हजार रुपये आंकी गई है। इसी रात आसपास के दो अन्य घरों में भी चोरी की घटनाएं सामने आईं।

मोहन नगर में स्कूटी चोरी

तीसरी घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र के दीपक नगर में सामने आई, जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका ज्योति आडिल की एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल की सुबह वे रोज की तरह पार्लर पहुंचीं और स्कूटी बाहर खड़ी कर दी। शाम को लौटने पर स्कूटी गायब थी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। चोरी गई स्कूटी की कीमत करीब 26 हजार रुपये बताई गई है।

बंद मकान को बनाया निशाना, जेवर और नकदी पार

चौथी घटना पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा में हुई, जहां एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान मालिक कांशीराम देवांगन अपनी पत्नी के साथ पुणे गए हुए थे। घर में काम करने वाली महिला ने दरवाजे की कुंडी टूटी देख पड़ोसियों को सूचना दी। अंदर जाकर देखा गया तो अलमारी से चांदी की मूर्तियां, मोती की माला, 1400 रुपये के सिक्के, घड़ी और करीब 35 हजार रुपये नकद गायब थे। कुल चोरी करीब 50 हजार रुपये की बताई गई है।

पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे

लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

एक ही दिन में चार चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। लोग पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 11:15 am

Published on:

15 Apr 2026 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / एक ही रात में 4 चोरी, बढ़ी लोगों की चिंता! वकील समेत 4 घरों से कैश और लाखों के जेवर पार, जानें पूरा मामला

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पहले खुद पालन करें... पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान

पहले खुद पालन करें... पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान(photo-patrika)
दुर्ग

वायरल होने का जुनून पड़ा भारी, इंस्टाग्राम रील के लिए थाने को बनाया सेट, रीलबाज समेत 2 आरोपी गिरफ्तार

सोशल मीडिया में वायरल होने का जुनून (photo source- Patrika)
दुर्ग

Census 2027: पहले मकानों की गिनती, फिर लोगों की गणना...

Census 2027: पहले मकानों की गिनती, फिर लोगों की गणना... दो चरणों में होगी प्रक्रिया, 15 साल बाद डिजिटल सर्वे की शुरुआत(photo-patrika)
दुर्ग

चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से हैवानियत, बोरे में मिली जिंदा

चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से हैवानियत, बोरे में मिली जिंदा, POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज(photo-patrika)
दुर्ग

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय...

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय, बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.