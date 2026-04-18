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Girlfriend Murder Case: कॉल नहीं उठाने पर बेकाबू हुआ प्रेमी, छात्रा को उतारा मौत के घाट

Girlfriend Murder: दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में B.Ed छात्र ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। कॉल नहीं उठाने को लेकर शुरू हुआ विवाद बना मौत की वजह।

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दुर्ग

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Laxmi Vishwakarma

Apr 18, 2026

बीएड छात्र ने की प्रेमिका की हत्या (photo source- Patrika)

बीएड छात्र ने की प्रेमिका की हत्या (photo source- Patrika)

Girlfriend Murder: दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर से सामने आई यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक वारदात है, बल्कि रिश्तों में बढ़ते तनाव और असहिष्णुता का खतरनाक उदाहरण भी बन गई है। एक साधारण विवाद ने कुछ ही पलों में इतना भयावह रूप ले लिया कि एक होनहार छात्रा की जिंदगी खत्म हो गई।

Girlfriend Murder: जानें पूरा मामला…

जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय यूनेश्वरी वर्मा, जो मूल रूप से खैरागढ़ जिले की रहने वाली थी, दुर्ग में रहकर B.Ed की पढ़ाई कर रही थी। वह पिछले दो वर्षों से पढ़ाई के सिलसिले में किराए के मकान में रह रही थी और अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात और दोस्ती कार्तिक राम साहू (27 वर्ष) से हुई, जो बालोद जिले का निवासी है और उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम संबंध विकसित हो गया।

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन दोनों के बीच फोन कॉल को लेकर विवाद शुरू हुआ। यूनेश्वरी द्वारा फोन नहीं उठाने की बात पर आरोपी नाराज हो गया। यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने यूनेश्वरी को सुभाष नगर स्थित अपने किराए के कमरे में बुला लिया या साथ लेकर पहुंचा। वहां दोनों के बीच फिर से तीखी बहस शुरू हो गई।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बहस के दौरान आरोपी का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। आवेश में आकर उसने यूनेश्वरी का गला दबा दिया। यह हिंसक हरकत कुछ ही मिनटों में जानलेवा साबित हुई और यूनेश्वरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी को यह एहसास नहीं हुआ कि युवती की मौत हो चुकी है। उसने उसे बेहोश समझते हुए 108 एंबुलेंस सेवा को फोन कर दिया।

आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया…

जब एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और युवती की जांच की, तब यह स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है। इस दौरान आरोपी युवक वहीं कमरे में मौजूद रहा, जिससे स्थिति और भी संदिग्ध हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कार्तिक राम साहू को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। शुरुआती जांच में यह मामला पूरी तरह से गुस्से और आवेग में की गई हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस अब इस मामले में डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतिका के परिवार में मातम छा गया। यूनेश्वरी के पिता ने बताया कि वह उनके परिवार की इकलौती बेटी थी और उन्हें उसकी किसी भी प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई के लिए दुर्ग गई थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा।

Girlfriend Murder: न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू

यह घटना कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है— क्या आज के रिश्तों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है? क्या छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण और संवाद की कमी ऐसे मामलों में बड़ी भूमिका निभाती है।

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई साफ है— एक छोटी सी बहस ने एक परिवार से उनकी बेटी छीन ली और कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया।

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Published on:

18 Apr 2026 11:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Girlfriend Murder Case: कॉल नहीं उठाने पर बेकाबू हुआ प्रेमी, छात्रा को उतारा मौत के घाट

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