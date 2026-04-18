Girlfriend Murder Case: कॉल नहीं उठाने पर बेकाबू हुआ प्रेमी, छात्रा को उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय यूनेश्वरी वर्मा, जो मूल रूप से खैरागढ़ जिले की रहने वाली थी, दुर्ग में रहकर B.Ed की पढ़ाई कर रही थी। वह पिछले दो वर्षों से पढ़ाई के सिलसिले में किराए के मकान में रह रही थी और अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात और दोस्ती कार्तिक राम साहू (27 वर्ष) से हुई, जो बालोद जिले का निवासी है और उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम संबंध विकसित हो गया।