19 जनवरी 2026,

सोमवार

बिलासपुर

CG News: फोन कॉल बना हिंसा की वजह! नाराज पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर किया हमला, FIR दर्ज

CG News: बिलासपुर जिले में तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाले युवक ने बार-बार फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाले युवक ने बार-बार फोन करने से नाराज होकर अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। साथ ही उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया। हमले में घायल पत्नी ने घटना की शिकायत तोरवा थाने में की है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। तोरवा के देवरीखुर्द में रहने वाली रेहाना किन्नर (29) ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है।

CG News: मामला दर्ज करवाया

रेहाना ने बताया कि उसका पति वरुण महानंद छह जनवरी को घूमने के लिए नैनीताल गया था। इस दौरान रेहाना मोबाइल पर उसे बार-बार काल करती थी। नैनीताल से लौटने के बाद वरुण ने इसी बात को लेकर 13 जनवरी को पत्नी से विवाद किया। समझाने पर उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान उसने रेहाना पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

फोन विवाद में पत्नी पर जानलेवा हमला

हमले में घायल रेहाना शिकायत लेकर अपने पति की दादी सरोज महानंद के पास गई। इसी बीच उसका पति भी पीछे-पीछे अपने दादा के घर पहुंच गया। वहां उसने लकड़ी के बत्ते से पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे रेहाना का हाथ टूट गया। मारपीट से घायल रेहाना किसी तरह निजी अस्पताल पहुंची। उपचार के बाद उसने तोरवा थाने में घटना की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।'

Updated on:

19 Jan 2026 02:52 pm

Published on:

19 Jan 2026 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: फोन कॉल बना हिंसा की वजह! नाराज पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर किया हमला, FIR दर्ज

