CG Bus Accident: छत्तीसगढ़ में एक और दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 12 घायल

करडेगा से कुनकुरी आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस अनमोल बस एजेंसी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बस में दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुलदुला बस हादसे पर दुःख जताया है, X पोस्ट में सीएम ने लिखा, जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम गोडा अंबा के पास हुई बस दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है।