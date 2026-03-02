होली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा! बिलासपुर रेल मंडल से 14 फेरे, 56 ट्रेनें छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी…

Holi Special Train 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होली पर्व पर बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोन से 14 फेरों के लिए 8 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से होकर 56 फेरों की अन्य होली स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन होगा।