2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

होली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा! बिलासपुर रेल मंडल से 14 फेरे, 56 ट्रेनें छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी…

Holi Special Train 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होली पर्व पर बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोन से 14 फेरों के लिए 8 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 02, 2026

होली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा! बिलासपुर रेल मंडल से 14 फेरे, 56 ट्रेनें छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी...(photo-patrika)

होली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा! बिलासपुर रेल मंडल से 14 फेरे, 56 ट्रेनें छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी...(photo-patrika)

Holi Special Train 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होली पर्व पर बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोन से 14 फेरों के लिए 8 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से होकर 56 फेरों की अन्य होली स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन होगा।

इससे छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत सात राज्यों के यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, रेलवे ने होली के दिन दुर्ग–रायगढ़–दुर्ग के बीच चलने वाली होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को निरस्त करने का फैसला लिया है।

Holi Special Train 2026: वेटिंग 300 तक पहुंची

होली के मौके पर बाहर काम करने वाले लोगों के घर लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक पहुंच चुकी है। कई ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है और कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है।

प्रमुख स्टेशनों से संचालन

रेलवे प्रशासन के अनुसार दुर्ग, बिलासपुर और गोंदिया जैसे प्रमुख स्टेशनों से इन होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को दिल्ली, पटना, छपरा, मधुबनी, हजरत निजामुद्दीन और चर्लपल्ली समेत देश के विभिन्न गंतव्यों तक अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी।

रेलवे का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा। प्रशासन ने यात्रियों से समय पर आरक्षण कराने और अधिकृत टिकट काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट लेने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / होली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा! बिलासपुर रेल मंडल से 14 फेरे, 56 ट्रेनें छत्तीसगढ़ होकर गुजरेंगी…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, मीटर बायपास कर रहे 38 उपभोक्ता धराए, 7 लाख से अधिक का बिल जारी

बिजली (Photo Patrika)
बिलासपुर

जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम… देखिए कैदियों के लिए क्या है बड़ा खतरा?

जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Iran War News: दुबई में मिसाइल हमलों से हड़कंप, बिलासपुर की नेहा झा हर पल वीडियो कॉल से ले रही भाई की सलामती की खबर, स्कूल‑कॉलेज बंद

बहन की हर पल वीडियो कॉल पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर में प्रेमी के घर युवती ने लगाई थी फांसी

CG News: प्रेमी के घर फांसी पर मिली युवती, युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का FIR दर्ज(photo-patrika)
बिलासपुर

पहले पति से तलाक नहीं, दूसरी शादी के बाद गुजारा भत्ता मांगना गलत

पहले पति से तलाक नहीं, दूसरी शादी के बाद गुजारा भत्ता मांगना गलत: CG हाई कोर्ट का आदेश(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.