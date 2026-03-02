CG Crime News: बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, मीटर बायपास कर रहे 38 उपभोक्ता धराए, 7 लाख से अधिक का बिल जारी

करीब 64 अधिकारी-कर्मचारियों की टीम ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ दबिश दी। टीम में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी कर्मचारी शामिल रहे। अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने कहा कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। बिजली चोरी अब महंगी साबित होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त दंड भुगतना पड़ेगा।