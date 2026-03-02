Iran War News: दुबई में मिसाइल हमलों से हड़कंप, बिलासपुर की नेहा झा हर पल वीडियो कॉल से ले रही भाई की सलामती की खबर, स्कूल‑कॉलेज बंद

Iran War News: पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब अरब देशों में बसे भारतीय परिवारों पर भी साफ दिखने लगा है। युद्ध की आशंका के बीच वहां रहने वाले लोगों की सलामती को लेकर भारत में उनके परिजन बेचैन हैं। शनिवार से ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैसेज और फोन कॉल के जरिए खैरियत पूछने का सिलसिला लगातार जारी है। कई परिवार मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना कर हालात सामान्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं।