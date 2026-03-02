2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Iran War News: दुबई में मिसाइल हमलों से हड़कंप, बिलासपुर की नेहा झा हर पल वीडियो कॉल से ले रही भाई की सलामती की खबर, स्कूल‑कॉलेज बंद

Israel-Iran War News: पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब अरब देशों में बसे भारतीय परिवारों पर भी साफ दिखने लगा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 02, 2026

बहन की हर पल वीडियो कॉल पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बहन की हर पल वीडियो कॉल पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Iran War News: पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब अरब देशों में बसे भारतीय परिवारों पर भी साफ दिखने लगा है। युद्ध की आशंका के बीच वहां रहने वाले लोगों की सलामती को लेकर भारत में उनके परिजन बेचैन हैं। शनिवार से ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैसेज और फोन कॉल के जरिए खैरियत पूछने का सिलसिला लगातार जारी है। कई परिवार मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना कर हालात सामान्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के वैशाली नगर से सामने आया है। यहां रहने वाली नेहा झा अपने भाई से लगातार संपर्क में हैं, जो दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नेशनल हेड के पद पर कार्यरत हैं। बीते एक दिन में नेहा ने बीसियों बार वीडियो कॉल और मैसेज कर भाई की सलामती की जानकारी ली।

पहली बार मिसाइल हमला देखा

नेहा झा ने बताया कि उनके भाई प्रशांत कुमार के अनुसार दुबई में हालात सामान्य नहीं हैं। ‘दुबई के इतिहास में पहली बार मिसाइल हमला देखने को मिला। जिस होटल में मिसाइल गिरी, वहां दो दिन बाद इफ्तार पार्टी में शामिल होना था। जिंदगी में पहली बार इतने करीब से मिसाइल गिरते देखा,’ उन्होंने बताया। अब तक 4-5 हमलों जैसी तेज आवाजें सुनाई दे चुकी हैं, जिससे लोग दहशत में हैं।

सुनसान सड़कें, सब कुछ बंद, घरों में रहने के निर्देश

प्रशांत के मुताबिक, जो सड़कें 24 घंटे भीड़ से भरी रहती थीं, वहां आज एक भी वाहन नजर नहीं आया। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने अगले आदेश तक लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए हैं।

दुआओं में सिमटी उम्मीद, हालात सामान्य हों जल्द

युद्ध के साये में जी रहे भारतीयों और उनके परिजनों की उम्मीद अब सिर्फ शांति पर टिकी है। हर कॉल के साथ यही दुआ है कि हालात जल्द सामान्य हों और अपनों की जिंदगी सुरक्षित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Iran War News: दुबई में मिसाइल हमलों से हड़कंप, बिलासपुर की नेहा झा हर पल वीडियो कॉल से ले रही भाई की सलामती की खबर, स्कूल‑कॉलेज बंद

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, मीटर बायपास कर रहे 38 उपभोक्ता धराए, 7 लाख से अधिक का बिल जारी

बिजली (Photo Patrika)
बिलासपुर

जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम… देखिए कैदियों के लिए क्या है बड़ा खतरा?

जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर में प्रेमी के घर युवती ने लगाई थी फांसी

CG News: प्रेमी के घर फांसी पर मिली युवती, युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का FIR दर्ज(photo-patrika)
बिलासपुर

पहले पति से तलाक नहीं, दूसरी शादी के बाद गुजारा भत्ता मांगना गलत

पहले पति से तलाक नहीं, दूसरी शादी के बाद गुजारा भत्ता मांगना गलत: CG हाई कोर्ट का आदेश(photo-patrika)
बिलासपुर

फोन पर फर्जी पहचान, मिलने बुलाया… मना करने पर युवती की फोटो के साथ अश्लील वीडियो अपलोड, दी जान से मारने की धमकी

सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से युवती की फोटो वायरल (सांकेतिक तस्वीर)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.