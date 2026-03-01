CG News: प्रेमी के घर फांसी पर मिली युवती, युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का FIR दर्ज

मल्हार निवासी मल्लिका कुर्रे मंगलवार को मेला देखने के नाम पर घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद धनगंवा निवासी राजू लहरिया ने युवती के परिजनों को फोन कर बताया कि वह उसके घर पर है और परिवार वाले आकर उसे ले जाएं। परिजनों के इनकार के बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी, लेकिन युवती घर लौटने को तैयार नहीं हुई।